El gobernador Axel Kicillof firmó el decreto con el objetivo de garantizar la escolarización para todos los niños y niñas desde el año que viene

El gobernador Axel Kicillof firmó este viernes el decreto que busca que para 2027 todos los niños a partir de los 3 años asistan a un jardín de infantes. La decisión, confirmada en la apertura de la asamblea legislativa, establece que, a partir del próximo ciclo lectivo, el Estado provincial deberá garantizar vacantes para ese grupo etario en todo el territorio bonaerense.

El Decreto 158/2026, publicado en el Boletín Oficial, encomienda a la Dirección General de Cultura y Educación adoptar las medidas necesarias para asegurar la cobertura total del nivel inicial. Y se sustenta en la ampliación de jardines, nuevas secciones y mayor cobertura educativa, con prioridad en zonas vulnerables y financiamiento previsto en el presupuesto.

El decreto se apoya en la Ley de Educación Nacional y en la Ley de Educación Provincial, que establecen la obligación del Estado de garantizar la educación desde edades tempranas. En ese marco, se destaca que el acceso a la educación inicial constituye una herramienta clave para mejorar las trayectorias educativas futuras. En este contexto, se destaca que la intención es garantizar “igualdad real de oportunidades y posibilidades, calidad pedagógica y equidad territorial”.

Desde la administración bonaerense argumentan que el nivel inicial representa una instancia educativa irrepetible, ya que sólo puede cursarse dentro de un rango etario determinado. Allí confluyen procesos de socialización, desarrollo cognitivo y experiencias pedagógicas que resultan centrales en los primeros años de vida.

Según datos oficiales del Censo Nacional 2022, en territorio bonaerense la tasa de asistencia de esta franja etaria a los jardines de infantes era del 74,2%. Sin embargo, en la Dirección General de Cultura bonaerense estiman que la tasa de cobertura ascendió al 87,5% en 2025 y ahora deberán llegar al 100%.

Parte de ese cambio, se explica desde el Gobierno de Kicillof, es por el crecimiento de la infraestructura educativa. En ese sentido, desde 2019 se inauguraron alrededor de 300 nuevos edificios escolares y más del 40% corresponden a instituciones del nivel inicial, lo que permitió incrementar en un 8,2% la cantidad de secciones estatales.

Desde la administración bonaerense destacan, además, que el nivel inicial de educación es el único que no puede cursarse si no se tiene la edad estipulada (entre 45 días y 5 años) y “constituye un tiempo privilegiado y único”. A esto le suman que “adelantar la incorporación de niñas y niños al Nivel Inicial implica mayores aprendizajes y asegura una mejor trayectoria educativa escolar”.

En rigor, el decreto viene a ponerle fecha a una obligación establecida en el artículo 4 de la Ley 27.045 que dice que el Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires “tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para los niños y las niñas de tres años de edad”.

Fuente: Agencia DIB