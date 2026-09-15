La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCYE) decidió extender hasta el 31 de octubre el Programa de Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA), una iniciativa puesta en marcha este año para acompañar a estudiantes que ingresan a la escuela secundaria y presentan dificultades en prácticas de lectura y escritura.



La prórroga fue oficializada este martes en el Boletín Oficial del distrito a través de la Resolución N° 4586-DGCYE-2026 y alcanza a escuelas secundarias de gestión estatal y privada. Junto con el programa, se prolongará también la asignación de los denominados Módulos Presenciales de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (FORTE) y las designaciones de los docentes encargados de las actividades.

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Lectura y escritura

El FoTIA fue creado en mayo pasado luego de que las evaluaciones de escritura realizadas a los alumnos de primer año al comienzo del ciclo lectivo permitieran detectar dificultades específicas que podían complicar la adquisición de los saberes propios de la secundaria. Por ese motivo, Educación planteó la necesidad de reforzar especialmente la lectura y la escritura durante la transición entre la primaria y el nivel medio.

Según el propio texto de la Resolución, el programa es “una acción específica para el fortalecimiento de las trayectorias educativas en vinculación con la implementación del Tramo de Inicio de Acompañamiento destinado a las y los estudiantes de primer año del Nivel de Educación Secundaria, a través de diversas propuestas pedagógicas que acompañen de forma continua la inserción y el tránsito por la educación secundaria, prestando atención a los recorridos particulares de cada alumna y alumno”.

El programa está destinado específicamente a grupos de estudiantes de primer año de secundarias estatales y privadas, incluidas escuelas técnicas y establecimientos de la modalidad artística. Para su funcionamiento, la Provincia autorizó una asignación adicional de hasta 6.500 módulos FORTE, destinados a desarrollar acciones pedagógicas centradas en las prácticas de lectura y escritura.

Extensión



Originalmente, las designaciones docentes estaban previstas entre el 26 de mayo y el 25 de septiembre. La resolución conocida ahora permite que quienes ya se encuentran trabajando en el programa continúen hasta el 31 de octubre y habilita nuevas designaciones cuando existan módulos vacantes.

Según explicó Educación en la nueva resolución, se trata del primer año de implementación del FoTIA y la extensión busca “consolidar las acciones desplegadas” hasta el momento. El gasto adicional será cubierto con recursos de la propia DGCYE.

Fuente: Agencia DIB