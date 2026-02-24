La Dirección General de Cultura y Educación(DGCyE) de la provincia de Buenos Aires puso en marcha el procedimiento de Reordenamiento y Unificación de cargos y horas, una iniciativa clave que busca reducir la fragmentación laboral de quienes suelen repartir su jornada entre dos o más escuelas.

A través de mejorar la organización institucional, fortalecer la continuidad pedagógica y favorecer mejores condiciones de trabajo para los docentes, sin afectar derechos adquiridos, el Gobierno de Axel Kicillof avanzará con esta estrategia en todos los distritos bonaerenses.

A partir de experiencias realizadas en dos regiones durante el ciclo lectivo 2025, este año el procedimiento -que se enmarca en una nueva escala de intervención, ampliando el alcance de la propuesta y consolidando un modelo de gestión más integral- permite que los educadores del Nivel Primario (Educación Física, Educación Artística y Lengua Extranjera) y del Nivel Secundario (Secundarias Orientadas, Técnicas, Agrarias y Especializadas en Arte) puedan unificar su carga horaria laboral en un mismo establecimiento cuando se genera una vacante por jubilación, renuncia u otras causas.

La implementación de esta etapa alcanza a distritos tales como Almirante Brown - Avellaneda - Bahía Blanca - Carmen de Areco - Chascomús - Colón - Coronel Suárez - Ensenada - General Rodríguez - José C. Paz - Junín - La Matanza - Lobos - Malvinas Argentinas - Mar Chiquita - Merlo - Moreno - Necochea - Olavarría - Partido de la Costa - Pehuajó - Pergamino - Pilar - Quilmes - Rojas - Salto - San Antonio de Areco - San Fernando - San Miguel - San Pedro - Trenque Lauquen - Tres Arroyos - Tres de Febrero.

Cómo funciona el sistema para los docentes



Mediante una plataforma digital que opera en tiempo real, cada institución comunica de manera inmediata las vacantes que se generan, lo que permite que el personal titular y provisional de la propia escuela pueda cubrirlas, siempre que cuente con la misma carga horaria en otro establecimiento del distrito y con el título habilitante correspondiente, favoreciendo así la unificación de la carga horaria docente.

Este sistema asegura transparencia y agilidad, con validaciones que se realizan en un circuito digital que involucra a equipos directivos, inspectoras e inspectores, secretarias y secretarios de asuntos docentes y tribunales de clasificación descentralizados.

Según se informó desde la cartera educativa, esta política no sólo ordena la tarea docente, sino que es fundamental para fortalecer la continuidad pedagógica y el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes.

Fuente: Agencia DIB