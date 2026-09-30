La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar que ordena aplicar dos puntos clave de la Ley de Financiamiento Universitario: la actualización de los salarios de docentes y no docentes, y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

La resolución fue dictada por el juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, Martín Cormick, quien otorgó un plazo de cinco días para acatar la orden judicial. Esta decisión se produce en medio de un paro de tres días convocado por los gremios docentes de todo el país.

“Intímese nuevamente al Estado Nacional –PEN- para que en el término de cinco (5) días cumpla con la medida cautelar, bajo apercibimiento de astreintes”, dice la resolución.

El magistrado ya había intimado al Poder Ejecutivo el 22 de septiembre, pero ante la apelación presentada por el Gobierno, decidió ampliar los fundamentos y ratificar que la medida se encuentra firme. En caso de persistir el incumplimiento, el juez advirtió que aplicará astreintes, es decir, multas económicas.

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Al analizar el cumplimiento del artículo 5° de la Ley 27.795, el juez reconoció que el Estado documentó avances en las convocatorias a la negociación paritaria y en la efectivización de órdenes de pago. Sin embargo, consideró que estas medidas resultan insuficientes.

Según el magistrado, no está respaldado que el cálculo de los aumentos salariales haya sido efectuado conforme a las variables de ajuste estipuladas por la norma. Para evaluar el cumplimiento, el juzgado tomó como referencia la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y junio de 2026, la cual, según el INDEC, alcanzó el 312,19%. Tras revisar los informes, el juez concluyó que no se advierte que el Estado haya alcanzado dicho incremento en los haberes del sector universitario.