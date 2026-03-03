El Teatro Ángel Alonso se vistió de gala para recibir la 12° edición de la entrega de Becas Estudiantiles de la Fundación Creciendo en Pilar. El encuentro, cargado de emoción y expectativas, reunió a becados, familias, voluntarios y colaboradores en una jornada que celebró el esfuerzo académico y la superación personal.

En esta nueva convocatoria, la Fundación alcanzó un total de 51 becas entregadas, distribuidas en 7 Becas Josefina y 44 Becas Perito Moreno.

Durante el encuentro, además, se llevó adelante un homenaje a los 8 egresados del programa. Los jóvenes recibieron un presente de manos de los directivos de la fundación y compartieron con el auditorio los próximos pasos en sus vidas: las carreras universitarias que han elegido y las instituciones donde continuarán su formación.

“Este hito no solo marca el fin de una etapa, sino el éxito del acompañamiento integral que brinda la Fundación”, remarcaron.

El acto contó con la participación de referentes clave del proyecto. Estuvieron presentes Walter Roldán, presidente de la Fundación; Adrián Roldán, director del Programa de Becas; y Walter Morales, CEO de Wise Capital SA, una de las empresas patrocinadoras que hacen posible que este programa sostenga su crecimiento año tras año.

"Sostenemos este programa no solo como un aporte económico, sino como un sistema de contención y seguimiento integral para que cada niño y joven de nuestra comunidad pueda proyectar su futuro", destacaron desde la organización.

“Con esta 12° edición, la Fundación Creciendo en Pilar reafirma su misión de transformar realidades a través de la educación, consolidándose como un pilar fundamental para el desarrollo de la juventud local”, resaltaron desde la Institución.

La Fundación

La Fundación Creciendo en Pilar trabaja desde el 2011 por los niños del partido de Pilar, preferentemente por los que se encuentren en condiciones socioeconómicas desfavorables y con capacidades diferentes. Sus programas se llevan a cabo a través de la salud, la cultura, el deporte y la educación. Interactuando con todas las ONG’s del partido, creando alianzas estratégicas para optimizar recursos y fortalezas.

La entidad interactúa con diversas ONG’s generando sinergias; a la vez tiene sus puertas abiertas para recibir a todas aquellas personas que quieran colaborar desde el voluntariado con su tiempo, aportando ideas, proyectos y recursos.

Con las diferentes campañas y programas que la Fundación lleva a cabo, busca como objetivo en los niños: enseñar trabajando, aprender produciendo y construyendo su propio conocimiento.