Luego de la inauguración oficial del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar, la comunidad educativa de Pilar empieza a acercarse a las nuevas instalaciones ubicadas en el predio del Instituto Carlos Pellegrini.

Es que este martes, se acercaron al lugar docentes y estudiantes quienes junto al intendente Federico Achával, visitaron la casa de estudios.

“Es muy emocionante ver a estudiantes de escuelas de todo el distrito que vinieron a conocer la casa propia de la Universidad. En este lugar, muchos de ellos van a poder hacer realidad sus sueños a través de la educación", expresó el jefe comunal.

La recorrida también contó con la participación de la secretaria General del Municipio, Soledad Peralta; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; y autoridades municipales y educativas.

“Queremos transformar el futuro de nuestros chicos con más oportunidades y eso es posible con la Universidad Nacional de Pilar”, cerró el intendente.

El nuevo espacio cuenta con una superficie cubierta de 4.300 metros cuadrados y forma parte de la infraestructura destinada al funcionamiento académico de la casa de estudios.

Según se informó durante la presentación del edificio, el inmueble dispone de 15 aulas, de las cuales tres están destinadas a laboratorios, además de un Aula Magna para actividades institucionales, una biblioteca, entre otros espacios repartidos en dos plantas.

La Universidad Nacional de Pilar ofrece 12 carreras repartidas en tres facultades: Producción y Tecnología; Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano.

Este 2026 más de 6 mil estudiantes iniciarán la cursada a fin de este mes de marzo.