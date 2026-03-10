La Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) expresó su respaldo a la inauguración del edificio de la Universidad Nacional de Pilar, un proyecto que fue financiado con recursos municipales y que comenzó a funcionar en el predio del ex Instituto Carlos Pellegrini, un espacio histórico ubicado a la vera de la Ruta 25.

Desde la entidad empresaria manifestaron su satisfacción por la concreción de la obra y felicitaron al intendente Federico Achával y a su equipo de gobierno por la puesta en marcha del nuevo espacio educativo.

La inauguración del edificio coincidió con el inicio del segundo año de funcionamiento de la universidad, que se prepara para recibir a unos 6.000 estudiantes, consolidándose como una de las principales apuestas educativas del distrito.

Puede interesarte

Un edificio para acompañar el crecimiento de la universidad

El nuevo edificio universitario cuenta con 15 aulas, entre ellas tres laboratorios, además de biblioteca, aula magna y otros espacios académicos y administrativos destinados a acompañar el crecimiento de la institución.

La casa de estudios funciona dentro del predio del histórico Instituto Carlos Pellegrini, un espacio emblemático para los vecinos de Pilar que fue reconvertido para albergar la sede de la universidad pública local.

El acto inaugural fue encabezado por el intendente Federico Achával y la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Wanger, en una jornada que reunió a autoridades, estudiantes y representantes de diferentes instituciones del distrito.

El respaldo del sector productivo

Desde SCIPA señalaron que la puesta en marcha de la universidad representa un paso clave para el desarrollo del distrito y para la formación de recursos humanos que puedan integrarse al entramado productivo local.

“Es verdaderamente emocionante ver cómo Pilar crece de la mano de la educación. Ver este edificio terminado en un lugar con tanta historia como el Pellegrini nos llena de orgullo; es la base sólida sobre la cual se construye el futuro de nuestros jóvenes y la fuerza de nuestro comercio e industria”, señalaron desde la entidad, presidida por Alfredo Ventura, quien estuvo presente en el acto, junto al secretario Mauro Moris y miembros de la comisión directiva.

Desde la cámara destacaron además que contar con una universidad pública en el distrito contribuye a ampliar las oportunidades educativas y a fortalecer el vínculo entre la formación académica y el mundo del trabajo.

“Entendemos que la educación es el motor indispensable para el crecimiento de la industria y el comercio; contar con una universidad pública en nuestro distrito no solo jerarquiza a Pilar, sino que garantiza un futuro de igualdad de oportunidades y mano de obra calificada para el sector productivo”, expuso Ventura.

Desde SCIPA señalaron finalmente que continuarán acompañando iniciativas que impulsen el desarrollo social y económico del distrito, y destacaron la importancia de consolidar el vínculo entre el sector académico y el entramado productivo local.