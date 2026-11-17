La Universidad Austral, con sede en Pilar, se posicionó como la universidad privada argentina mejor ubicada en el QS World University Rankings: Sustainability 2027, una de las principales mediciones internacionales sobre el desempeño de las instituciones de educación superior en materia de sostenibilidad.

En la edición 2027, la institución avanzó 200 posiciones a nivel global, al pasar del rango 1301-1400 al 1101-1150. Además, alcanzó el primer puesto en la Argentina en el indicador Environmental Sustainability, correspondiente a la categoría Environmental Impact, que reconoce el desempeño en materia de sostenibilidad ambiental.

La sostenibilidad, un eje del Plan Estratégico 2030

La sostenibilidad es una de las dimensiones centrales del Plan Estratégico 2030 de la universidad. De acuerdo con lo informado por la institución, el objetivo es integrar ese compromiso en la formación de los alumnos, en proyectos de investigación con impacto social, en la gestión de sus sedes y en la vinculación con la comunidad.

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“Contribuir al cuidado de nuestra casa común”

“Estos resultados nos animan a seguir avanzando, con la convicción de que podemos contribuir al cuidado de nuestra casa común y al bien común de la sociedad”, señaló Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral, quien destacó la relevancia de la sostenibilidad dentro de la estrategia institucional.

Cero emisiones para 2050

En este marco, la universidad también trabaja para reducir su huella de carbono y avanzar hacia el objetivo de alcanzar cero emisiones para 2050. Busca, además, que sus prácticas institucionales y sus iniciativas de investigación y formación contribuyan a dar respuesta a los desafíos ambientales y sociales actuales.

“Un reconocimiento al trabajo que realizamos”

“El avance en el ranking es un reconocimiento al trabajo que realizamos para incorporar la sostenibilidad en distintos ámbitos de nuestra institución”, afirmó Verónica Torres Cerino, gerente de Sostenibilidad de la Universidad Austral.

“Queremos que nuestros estudiantes se formen con una mirada comprometida con el cuidado del ambiente y de las personas, y que nuestro trabajo tenga un impacto positivo en las comunidades con las que nos vinculamos”, agregó Torres Cerino, quien también se refirió a la formación de los estudiantes.