La Universidad Austral alcanzó el primer lugar entre las universidades de gestión privada de Argentina en el QS World University Rankings 2027, uno de los rankings universitarios más prestigiosos y reconocidos a nivel internacional, elaborado por la consultora británica QS Quacquarelli Symonds.

El resultado posiciona a la institución, con sede en Pilar, como la universidad privada mejor posicionada del país y “refleja el reconocimiento sostenido de su proyecto educativo por parte de la comunidad académica y del mundo profesional”, señalaron desde la casa de estudios.

Los resultados de este año refuerzan especialmente dos de los pilares que distinguen el proyecto educativo de la Universidad Austral: la formación personalizada y la preparación de profesionales capaces de generar un impacto positivo en sus organizaciones y comunidades.

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El desempeño de la Universidad Austral

La Universidad mejoró su desempeño en el indicador Faculty Student Ratio, una métrica que evalúa la relación entre docentes y estudiantes, y que constituye una referencia internacional de la calidad de la experiencia educativa y del acompañamiento personalizado que reciben los alumnos a lo largo de su formación.

Asimismo, la Universidad registró avances en Employment Outcomes, indicador que mide el impacto de la institución en el desarrollo profesional de sus graduados y sus resultados de empleabilidad. “Este desempeño se complementa con el sólido reconocimiento que la Austral mantiene entre los empleadores, reflejando la valoración de sus graduados y la capacidad de la Universidad para formar profesionales preparados para responder a los desafíos de un entorno cada vez más dinámico y complejo”, agregaron.

“Recibimos este resultado con mucha alegría y al mismo tiempo, con responsabilidad, entendiendo que los rankings constituyen una mirada externa que nos permite evaluar nuestro desempeño, reconociendo fortalezas e identificando oportunidades de mejora. En este caso, los avances reflejan dos dimensiones centrales de nuestro proyecto educativo: la cercanía y acompañamiento personal de cada alumno, y la formación que preparar a nuestros profesionales para generar un impacto positivo en las organizaciones y en la sociedad”, expresó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.

El QS World University Rankings evalúa a las universidades a partir de indicadores relacionados con la reputación académica, la reputación entre empleadores, la investigación científica, la internacionalización, la experiencia de aprendizaje, la empleabilidad y la sostenibilidad. Para ello combina datos objetivos de desempeño institucional con encuestas realizadas a académicos y empleadores de todo el mundo.

La edición 2027 incluyó a más de 1.500 universidades de 106 sistemas de educación superior. En Argentina fueron clasificadas 16 instituciones.

Tercera a nivel país

En este contexto, la Universidad Austral se ubicó como la tercera universidad argentina mejor posicionada del ranking, detrás de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, y mantuvo el liderazgo entre las instituciones de gestión privada del país.

“Este reconocimiento es el resultado del trabajo sostenido de toda la comunidad universitaria. Nuestro objetivo no es solamente ocupar una posición en el ranking, sino ofrecer una educación distintiva y personalizada que forme profesionales capaces de poner sus conocimientos al servicio de los demás”, agregó Rodríguez.

Los resultados obtenidos adquieren especial relevancia en un escenario internacional cada vez más competitivo, en el que las universidades son evaluadas por su producción académica e investigadora, y también por su capacidad para ofrecer experiencias educativas de calidad y contribuir al desarrollo profesional de sus graduados.

“En un contexto de profundas transformaciones, las universidades tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros graduados para afrontar problemas cada vez más complejos con profesionalismo, criterio integral y sentido ético. Continuaremos trabajando en el desarrollo de una universidad abierta al mundo, comprometida con la generación de conocimiento y orientada a generar un impacto real en la sociedad”, remarcó el rector.

La Universidad Austral se ubicó en el puesto 530 del QS World University Rankings 2027 y continúa formando parte del grupo de universidades argentinas con mayor reconocimiento internacional.

Los resultados completos del QS World University Rankings 2027 pueden consultarse en https://www.topuniversities.com/world-university-rankings.