La IAE Business School de la Universidad Austral desmintió públicamente haber elaborado el mapa de crecimiento económico provincial que el presidente Javier Milei retuiteó 14 veces en sus redes sociales. El gráfico circuló atribuyendo como fuente el "IAE – Informe Económico Mensual marzo 2026". La institución fue categórica: "El mapa no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes".

Un mapa con errores geográficos y fuente apócrifa

El material no solo invocaba un informe inexistente. En el gráfico trucho no figuran las Islas Malvinas y la provincia de Tucumán —el Jardín de la República— aparece directamente extirpada del territorio nacional.

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El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente ‘IAE – Informe Económico Mensual marzo 2026’ no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes. — IAE Business School (@IAE_Austral) May 24, 2026

El círculo oficial que lo amplificó

Además de Milei, la imagen fue difundida por Felipe Núñez y Martín Vauthier, funcionarios del equipo del ministro de Economía Luis "Toto" Caputo. También la replicaron Fernando Iglesias, embajador argentino en Bélgica, y el dirigente macrista Martín Yeza.

El objetivo del mapa era político: instalar que la provincia de Buenos Aires fue la única cuya economía se contrajo, frente al supuesto dinamismo de otras jurisdicciones como Neuquén y San Juan.

El mapa que muestra Equilibra

Martín Rapetti, director de la consultora Equilibra, difundió un gráfico con datos propios que contradice punto a punto la imagen viral: todas las provincias aparecen en rojo, con Neuquén como única excepción positiva, traccionada por la actividad de Vaca Muerta.