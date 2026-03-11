El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles la inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 932 de Moreno, obra que fue reactivada con fondos provinciales luego de haber sido paralizada por el Gobierno nacional. Fue junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la intendenta local, Mariel Fernández; y la directora de la institución educativa, Roxana Gratone.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Este edificio escolar se estaba construyendo con recursos de un Gobierno nacional que desde hace dos años adoptó una política de ‘cero obra pública’ y paralizó absolutamente todo”. “No nos quedamos de brazos cruzados. En la provincia de Buenos Aires contamos con un fondo educativo que les entregamos a los municipios y acá están los resultados: reactivamos los trabajos hasta terminarlos y hacer que este jardín de infantes sea una realidad que viene a mejorar la vida de los chicos y las chicas del barrio”, añadió.

“Nos hablan de dinamitar el Estado desde adentro, pero qué harían las familias si no existiera este jardín, la escuela primaria o el hospital público: muchos quedarían excluidos por no tener los recursos para acceder al sector privado”, remarcó el Gobernador y concluyó: “Sabemos que aún falta mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto: los pibes y pibas de la Provincia cuentan con una escuela pública bonaerense que los recibe y trabaja incansablemente para darles un destino y un futuro mejor”.

Inversión

A partir de una inversión de $907 millones, las nuevas instalaciones ubicadas en la localidad de La Reja cuentan con tres aulas, biblioteca, SUM y patio. La obra fue retomada y finalizada por el municipio y la Provincia luego de haber sido paralizada por el Gobierno nacional.