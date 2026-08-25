La gestión de Axel Kicillof lleva construidos 321 nuevos edificios escolares en la provincia de Buenos Aires, según destacó el gobernador al encabezar la inauguración de los nuevos edificios de las escuelas secundarias N°5 y N°10 en Presidente Perón, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, la intendenta local, Blanca Cantero, y la directora de la ES N°10, Vanina Rodríguez.

Un plan provincial de infraestructura educativa

"Esta nueva infraestructura educativa que inauguramos en Presidente Perón forma parte de un plan provincial que ya suma 321 nuevos edificios escolares, 500 establecimientos totalmente reconstruidos y más de 1.300 aulas creadas mediante obras de ampliación", señaló Kicillof durante esta jornada.

La defensa de la escuela pública

El mandatario provincial también apuntó contra sectores críticos del sistema educativo estatal: "Mientras algunos quieren destruir la escuela pública para que los pibes y pibas no puedan encontrarse, reflexionar o debatir en comunidad, nosotros venimos a reafirmar que la educación pública es una prioridad central e innegociable en la provincia de Buenos Aires", sostuvo.

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Crecimiento poblacional en el distrito

Kicillof vinculó las obras con la dinámica demográfica local: "Este municipio, al igual que muchos otros distritos de la Provincia, ha registrado un crecimiento poblacional muy grande con familias que llegan en busca de un futuro mejor", indicó, al tiempo que remarcó la necesidad de inversión estatal. "Cuando eso ocurre, es necesario invertir en la infraestructura que dé respuestas a las nuevas demandas de la comunidad: estas escuelas, el centro de salud, la comisaría y la plaza no las hizo el sector privado, existen gracias al trabajo y al compromiso de la Provincia y el municipio", agregó.

Mediante una inversión de $6.404 millones, con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), los nuevos edificios garantizan mejores condiciones de aprendizaje para más de 1.100 estudiantes de los barrios San Pablo y Parque Americano. Las instalaciones cuentan con aulas, laboratorios, bibliotecas, taller de informática, sala de profesores, SUM, cocina y patio, entre otros espacios.

Ampliación de infraestructura en toda la Provincia

Por su parte, Terigi sostuvo: "Estos nuevos edificios que garantizan el acceso a una educación de calidad a los y las estudiantes de estos barrios, forman parte del proceso de ampliación de la infraestructura educativa en toda la provincia". En tanto, la funcionaria cuestionó el escenario nacional al indicar que "a pesar del ajuste que está llevando adelante el Gobierno nacional, seguimos invirtiendo en la mejora de las escuelas públicas porque son el pilar de nuestra Nación".

Respuesta a demandas concretas

La intendenta Cantero, en tanto, subrayó: "Esta jornada es una muestra más del esfuerzo que hacen el municipio y la Provincia en tiempos tan complejos: inauguramos obras que dan respuesta a demandas concretas y que generan nuevas oportunidades para nuestros chicos, garantizando que puedan estudiar y crecer en su propia comunidad".

Durante la jornada, Kicillof recorrió junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el ministro de Trabajo, Walter Correa, las nuevas oficinas del Registro Provincial de las Personas y la subdelegación del Ministerio de Trabajo en el distrito, donde se realizaron trabajos de reacondicionamiento y puesta en valor del edificio. También inauguró el nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local.

"Inversión en esperanza y futuro"

Al cierre del acto, Kicillof afirmó que "cuando el Estado bonaerense destina recursos a educación, salud o seguridad no lo hace buscando una rentabilidad inmediata, sino invirtiendo en esperanza, en futuro y en garantizar una verdadera igualdad de oportunidades".

"Para que cada joven pueda cumplir sus sueños, necesitamos consolidar un proyecto nacional de desarrollo que sea para todos y todas: la Argentina no va a salir adelante si se gobierna para un grupo de privilegiados; el único camino posible es con solidaridad, igualdad, justicia social y soberanía", concluyó.

Participaron también de la jornada el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Adrián Grana; el diputado provincial Mariano Cascallares; la directora provincial del Registro de las Personas, Silvina Ojeda; el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Carlos Acuña; y la directora de la Escuela Secundaria N°5, Carmen Irala.