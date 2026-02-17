El Municipio avanzará en la ampliación de la Escuela Secundaria N° 40 de Manuel Alberti, con un presupuesto oficial de $717.100.574,49. Se trata de una licitación que fue lanzada semanas atrás, cuyos sobres de ofertas se abrirán esta semana, en concreto el 18 de febrero.

El proyecto prevé la construcción de tres aulas nuevas, además de otros espacios complementarios que permitirán ampliar la capacidad del establecimiento, ubicado en la intersección de Duschesnoi y Batalla de Arroyo Grande, frente al Club Municipal de Manuel Alberti.

Con una inversión de más de 700 millones de pesos se apunta a fortalecer la infraestructura existente y acompañar la demanda educativa en la localidad, sobre todo la vinculada a la disponibilidad de escuelas secundarias.

La ejecución de los trabajos se enmarca dentro del esquema de intervenciones que el distrito viene desarrollando en materia de infraestructura escolar en los últimos años.

Obras educativas en Pilar

Desde 2022 se dio inicio en Pilar a un plan de desarrollo de infraestructura escolar que se tradujo en la construcción de una treintena de nuevos establecimientos y la ampliación de otros.

Como resultado de ese proceso, se incorporaron más de 100 aulas, lo que permitió integrar a más de 6.000 estudiantes al sistema educativo local.

Entre las obras realizadas se encuentran las escuelas secundarias N° 14 de Monterrey, N° 28 de Villa Morra, N° 36 de Del Viso, N° 37 de Lagomarsino y N° 25 de Pinazo. También se construyeron la Escuela Técnica N° 4 de Villa Rosa, la Primaria N° 50, la Secundaria N° 41 y el Polo Educativo de Villa Luján.

A su vez, se llevaron adelante ampliaciones en la Secundaria N° 10 de Alberti, la N° 18 de Pilar, la Primaria N° 37 de Derqui, la Escuela Especial N° 504 de Del Viso, el Jardín N° 941 y el Centro de Formación Integral de Pilar.