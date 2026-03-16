La Universidad Nacional de Pilar fue escenario de una charla abierta sobre inteligencia artificial, de la que participaron estudiantes y vecinos interesados en conocer más sobre los desafíos y oportunidades que plantean las nuevas tecnologías.

La actividad se llevó a cabo en el nuevo edificio de la casa de estudios y contó con la participación del intendente Federico Achával y de la periodista especializada en comunicación digital Irina Sternik, quien abordó distintos aspectos vinculados al desarrollo y al uso cotidiano de herramientas basadas en inteligencia artificial.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron interiorizarse sobre las problemáticas actuales vinculadas al uso de estas tecnologías, así como también sobre las posibilidades que ofrecen plataformas como ChatGPT en ámbitos como la educación, la producción de contenidos y la comunicación digital.

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En ese marco, Achával destacó la importancia de generar espacios de reflexión y debate sobre estas herramientas emergentes. “Para nosotros estos encuentros son fundamentales, porque nos permiten tener un pensamiento crítico a la hora de seguir incorporando nuevas tecnologías en los procesos educativos”, expresó el jefe comunal ante los presentes.

La charla también permitió intercambiar experiencias y puntos de vista entre estudiantes, docentes y vecinos que se acercaron a participar de la actividad, en un contexto en el que la inteligencia artificial adquiere cada vez mayor protagonismo en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Irina Sternik es periodista especializada en tecnología y comunicación digital. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y desde el año 2000 trabaja en publicaciones vinculadas al universo tecnológico.

Al cierre de la actividad, Achával remarcó la necesidad de seguir incorporando herramientas tecnológicas en el ámbito educativo. “Creemos que incorporar a la educación las nuevas herramientas tecnológicas es muy importante para construir un mejor futuro”, señaló.

Del encuentro también participaron la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Wanger, y la secretaria general, Soledad Peralta, junto a otros funcionarios del gabinete municipal.