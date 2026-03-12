El gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció que ya está abierta la inscripción para que estudiantes de todos los niveles puedan acceder al beneficio del Boleto Estudiantil: inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

El trámite se realiza desde la página web del ministerio de Transporte bonaerense y, en caso de los universitarios, deben hacerlo desde el portal web de cada facultad.

Según expresaron desde la cartera de transporte, "los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario que cumplan con los requisitos y que no hayan tramitado con anterioridad el beneficio del Boleto Especial Educativo (B.E.E.), se encuentran habilitados a inscribirse para su tramitación desde el 18 de febrero".

En el caso de los estudiantes de los niveles terciario y universitario, quedaron habilitados desde el 9 de marzo, por lo que quienes no lo hayan tramitado ya pueden gestionarlo.

Los requisitos pueden leerse ingresando a la web del gobierno provincial, o haciendo clic en este enlace https://www.gba.gob.ar/transporte/boleto.

Cómo renovar las cargas

En el caso de los alumnos de los niveles inicial, primario y secundario, podrán acreditar la carga del beneficio del BEE apoyando la tarjeta SUBE en una terminal automática. Incluye a estudiantes de las modalidades Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores.

Los estudiantes de institutos terciarios y universidades podrán acreditar sus precargas mensuales en una terminal automática de SUBE, en un colectivo con carga a bordo o en un celular con NFC usando la aplicación SUBE.