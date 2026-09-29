A partir de cuarto año, los estudiantes de las secundarias orientadas de la provincia de Buenos Aires podrán incorporar, antes de egresar, saberes y certificaciones vinculados al mundo del trabajo. La propuesta les permitirá explorar distintos campos profesionales, formarse en oficios y continuar profundizando esos conocimientos, sin dejar de cursar la escuela.



Así lo estableció la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que creó el Programa PROYECTA PBA, una iniciativa que permitirá a estudiantes de escuelas secundarias orientadas acceder a propuestas de Formación Profesional y avanzar en certificaciones vinculadas con distintos campos laborales mientras completan sus estudios.

El programa se organiza en una trayectoria progresiva que contempla orientación profesional, formación en distintos oficios y propuestas de especialización. En cuarto año, el esquema prevé el Módulo de Orientación Profesional (MOP), destinado a que los estudiantes puedan explorar sus intereses, conocer diferentes familias profesionales y acercarse a las alternativas de Formación Profesional y educación superior técnica disponibles en su territorio.

Puede interesarte

El MOP tendrá una carga de 36 horas cátedra, equivalentes a 24 horas reloj, distribuidas en ocho encuentros presenciales de tres horas reloj cada uno. Entre sus objetivos también se encuentra generar experiencias iniciales de aproximación a entornos formativos y socioproductivos.

En quinto y sexto año, los estudiantes podrán acceder a trayectos de Formación Profesional de acuerdo con sus intereses y con la oferta existente en cada territorio. Entre las alternativas mencionadas por la Provincia figuran formación en electricidad, soldadura, carpintería, mecánica de motos, cuidados y animación 3D, entre otras.

La propuesta para los estudiantes secundarios

La elección del trayecto no estará condicionada por la orientación de la escuela secundaria a la que asiste el estudiante. La resolución establece que deberán considerarse sus intereses formativos, las oportunidades disponibles en el territorio y la oferta de cada institución.

Las propuestas de Formación Profesional tendrán una carga de entre 8 y 10 horas cátedra semanales. La cursada se realizará en las sedes o anexos de los Centros de Formación Profesional y tendrá un día presencial obligatorio por semana. También podrá incluir un segundo día de asistencia voluntaria destinado a la acreditación o certificación del módulo o trayecto.

La participación en los trayectos será obligatoria para quienes quieran obtener la certificación correspondiente. Los módulos acreditados mantendrán su validez dentro del sistema de Formación Profesional, por lo que podrán ser reconocidos en recorridos posteriores y permitir el acceso progresivo a nuevas certificaciones.

El programa funcionará bajo el dispositivo de Aula Expandida, que permite desarrollar experiencias educativas en otros ámbitos formativos. En este caso, los estudiantes podrán realizar actividades en talleres y laboratorios de los CFP y CFPI, con una responsabilidad institucional compartida entre la escuela secundaria y el centro de formación.

No implica cambios en colegios secundarios



La propuesta no reemplaza la escuela secundaria ni implica una salida anticipada del nivel. Las actividades se incorporarán a las Articulaciones Formativas y a la Formación Complementaria previstas por el Régimen Académico de la Educación Secundaria.

Para organizar la implementación, cada escuela y cada Centro de Formación Profesional deberán establecer acuerdos de trabajo que contemplen horarios, cronogramas, asistencia, continuidad pedagógica, acompañamiento de los estudiantes, comunicación con las familias y registro y acreditación de los aprendizajes. También deberán garantizar las condiciones de seguridad y la cobertura de seguros correspondientes.

Los CFP y CFPI podrán destinar hasta el 10% de la carga horaria disponible de su Planta Orgánico-Funcional al desarrollo de acciones vinculadas con Proyecta PBA. La iniciativa utilizará la oferta regular y los recursos institucionales existentes y contempla tanto trayectos ya disponibles como nuevas propuestas que puedan organizarse a partir de la planificación de las instituciones.

La Provincia cuenta actualmente con 169 Centros de Formación Profesional, que ofrecen trayectos organizados en 23 sectores profesionales y permiten acceder a certificaciones con validez nacional.

Según la información oficial, durante 2026 se planificaron 200 dispositivos de Orientación Profesional en 23 regiones, con un alcance previsto de unos 4.000 estudiantes, mientras que fueron acreditados 95 docentes orientadores. Para 2027, la proyección es alcanzar a unos 6.000 estudiantes por ciclo, con más de 400 trayectos disponibles.

La implementación y el seguimiento estarán a cargo de la Dirección de Formación Profesional y la Dirección Provincial de Educación Secundaria, junto con las Jefaturas Regionales y Distritales y los equipos de supervisión. El objetivo declarado es que los saberes adquiridos durante la secundaria puedan integrarse a trayectorias que continúen después del egreso, tanto en la Formación Profesional como en estudios superiores técnicos.

Fuente: Agencia DIB