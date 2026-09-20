La Expo Educativa Pilar 2026 volvió a captar el interés de las y los estudiantes del distrito que, una vez más, se acercaron para conocer la oferta académica disponible en el distrito y la región.

La jornada tuvo lugar el pasado jueves 17 de septiembre en las instalaciones del Microestadio Municipal Rusticucci. Allí, una de las instituciones que recibió una mayor convocatoria fue la Universidad Nacional de Pilar que ya está transitando su segundo año de vida académica con más de 7000 estudiantes inscriptos.

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Los jóvenes que participaron de la expo mostraron especial interés por la oferta de carreras de la Universidad que, además ya cuenta con más de 2700 chicos y chicas que se encuentran realizando el Curso Preuniversitario en sus escuelas de cara al próximo ingreso a la casa de estudios.

Este año, la Expo contó con el despliegue de más de 40 universidades, centros de formación e instituciones terciarias tanto públicas como privadas.

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de disfrutar de charlas y experiencias vinculadas con la educación y el mundo del trabajo.