Ya está todo listo para vivir una nueva edición de la Expo Educativa Pilar, iniciativa en la que se desplegará toda la oferta académica del distrito y la región.

La cita es este jueves 17 de septiembre entre las 10 y las 20.30 horas en el Microestadio Municipal ubicado en la calle Néstor Kirchner 1400.

Con entrada libre y gratuita, vecinos y estudiantes podrán recorrer la Expo y conocer las propuestas de más de 40 universidades, instituciones terciarias y centros de formación profesional de Pilar y la región.

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Pero también, a lo largo de la jornada se ofrecerá una amplia gama de encuentros donde especialistas en comunicación, tecnología y educción debatirán sobre los desafíos del futuro.

Según consignaron desde la organización, las charlas comenzarán a las 11.30 horas y se podrán seguir a través del canal de Youtube de la Secretaría de Educación del Municipio.

Los disertantes

Las charlas abordarán temáticas como Inteligencia Artificial, Convivencia Digital, Ciencia, Tecnología y Educación.

La primera, denominada “Convivencia Digital”, estará a cargo de Santiago Stura, Licenciado en Ciencias de la Comunicación UBA, Maestrando en Comunicación y Cultura UBA y Coordinador de Comunicación Institucional de Faro Digital. Será desde las 11.30 horas.

La siguiente será “Los dueños de internet” a cargo de Valeria Di Croce. Valeria es Magíster en Comunicación institucional especializada en Comunicación política y género. Se podrá ver desde las 12.30 horas.

La jornada continuará con la ponencia “IA, Trabajo y proyectos de Vida: nuevas imaginaciones para el futuro” a cargo de Julián Mónaco quien se destaca como Magíster en comunicación y Cultura, Licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación por la UBA. Será a las 13.30 horas.

El cronograma continúa con “Haciendo Ciencia”, a cargo de Florencia Labombarda; Doctora en Neurobiología, investigadora del CONICET y docente de UNPILAR Coordinadora en “Tomátelo con ciencia”. Disertará a partir de las 14.30 horas.

Por último, llegará el turno de “Leer, escribir y estudiar en tiempos de IA” a cargo de Maik Slipczuk; Licenciado en educación y formador docente. Maik se dedica a pensar de forma crítica el cruce entre Educación y Tecnología. Integrante del Laboratorio Abierto de Inteligencia. Disertará desde las 15.30 horas.

La Expo apunta tanto a estudiantes que buscan continuar su formación como a quienes se acercan al mundo del trabajo.

La actividad se enmarca en la agenda educativa municipal, que busca vincular a la comunidad estudiantil con las distintas alternativas de formación disponibles en el distrito.

