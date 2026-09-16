Especialistas en comunicación y tecnología debatirán en Expo Educativa Pilar
Las ponencias se podrán seguir por Youtube desde las 10.30 horas. IA, Convivencia Digital, Ciencia, Tecnología y Educación los temas que abordarán.
Ya está todo listo para vivir una nueva edición de la Expo Educativa Pilar, iniciativa en la que se desplegará toda la oferta académica del distrito y la región.
La cita es este jueves 17 de septiembre entre las 10 y las 20.30 horas en el Microestadio Municipal ubicado en la calle Néstor Kirchner 1400.
Con entrada libre y gratuita, vecinos y estudiantes podrán recorrer la Expo y conocer las propuestas de más de 40 universidades, instituciones terciarias y centros de formación profesional de Pilar y la región.
Pero también, a lo largo de la jornada se ofrecerá una amplia gama de encuentros donde especialistas en comunicación, tecnología y educción debatirán sobre los desafíos del futuro.
Según consignaron desde la organización, las charlas comenzarán a las 11.30 horas y se podrán seguir a través del canal de Youtube de la Secretaría de Educación del Municipio.
Los disertantes
Las charlas abordarán temáticas como Inteligencia Artificial, Convivencia Digital, Ciencia, Tecnología y Educación.
La primera, denominada “Convivencia Digital”, estará a cargo de Santiago Stura, Licenciado en Ciencias de la Comunicación UBA, Maestrando en Comunicación y Cultura UBA y Coordinador de Comunicación Institucional de Faro Digital. Será desde las 11.30 horas.
La siguiente será “Los dueños de internet” a cargo de Valeria Di Croce. Valeria es Magíster en Comunicación institucional especializada en Comunicación política y género. Se podrá ver desde las 12.30 horas.
La jornada continuará con la ponencia “IA, Trabajo y proyectos de Vida: nuevas imaginaciones para el futuro” a cargo de Julián Mónaco quien se destaca como Magíster en comunicación y Cultura, Licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación por la UBA. Será a las 13.30 horas.
El cronograma continúa con “Haciendo Ciencia”, a cargo de Florencia Labombarda; Doctora en Neurobiología, investigadora del CONICET y docente de UNPILAR Coordinadora en “Tomátelo con ciencia”. Disertará a partir de las 14.30 horas.
Por último, llegará el turno de “Leer, escribir y estudiar en tiempos de IA” a cargo de Maik Slipczuk; Licenciado en educación y formador docente. Maik se dedica a pensar de forma crítica el cruce entre Educación y Tecnología. Integrante del Laboratorio Abierto de Inteligencia. Disertará desde las 15.30 horas.
La Expo apunta tanto a estudiantes que buscan continuar su formación como a quienes se acercan al mundo del trabajo.
La actividad se enmarca en la agenda educativa municipal, que busca vincular a la comunidad estudiantil con las distintas alternativas de formación disponibles en el distrito.