La provincia de Buenos Aires incorporó nuevas disposiciones al sistema educativo vinculadas con el uso de dispositivos digitales, la prevención de la violencia en entornos virtuales y el bienestar socioemocional de los estudiantes. Las medidas alcanzan a los niveles inicial, primario y secundario, y comprenden tanto a establecimientos de gestión estatal como privada.



Las tres leyes, aprobadas en su momento en la Legislatura bonaerense, ahora quedaron oficializadas con la publicación este martes en el Boletín Oficial.

Una de las novedades es la creación del Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, denominado Programa EMA. La iniciativa busca promover entornos digitales seguros y establecer herramientas para prevenir, detectar y abordar situaciones de violencia que involucren a niñas, niños y adolescentes.

La normativa contempla distintas formas de violencia digital, entre ellas el acoso, las amenazas, las extorsiones, el control de la actividad virtual, el acceso no autorizado a dispositivos o cuentas, el robo y la difusión de datos personales y la circulación sin consentimiento de imágenes íntimas. También incluye la producción y distribución de material de abuso sexual infantil mediante herramientas de inteligencia artificial u otras tecnologías.

Puede interesarte

El programa tendrá alcance sobre estudiantes, docentes, equipos directivos, personal no docente y familias de todos los establecimientos educativos de la provincia, tanto públicos como privados. Entre sus objetivos figura proporcionar lineamientos y herramientas a las comunidades educativas para prevenir y abordar integralmente estas situaciones.

Bienestar para los alumnos



Otra de las normas, la Ley 15.676, modifica la Ley Provincial de Educación N° 13.688 e incorpora el bienestar socioemocional y afectivo entre los objetivos de los niveles inicial, primario y secundario.

En el nivel inicial se establece el abordaje integral del bienestar socioemocional mediante prácticas de autocuidado y cuidado mutuo, la expresión respetuosa de emociones y la construcción de vínculos basados en la empatía, la confianza y la cooperación.

Para la primaria, la modificación incorpora recursos pedagógicos orientados al reconocimiento de las emociones y necesidades, la convivencia solidaria y el desarrollo de vínculos cooperativos. En secundaria, en tanto, plantea herramientas para fortalecer la dimensión subjetiva y relacional de los estudiantes, promover una cultura del diálogo y el cuidado mutuo, y proteger la salud mental desde una perspectiva comunitaria.

Regular el uso de pantallas



Por su parte, la Ley 15.678 introduce modificaciones a la normativa que regula el uso de pantallas en las escuelas. La disposición establece que los alumnos de primaria y secundaria deberán utilizar dispositivos digitales únicamente con fines pedagógicos durante la jornada educativa.

En ese sentido, determina que no podrán utilizar pantallas durante las actividades escolares, salvo que exista un requerimiento o autorización explícita del docente para cumplir objetivos pedagógicos. La modificación alcanza a establecimientos educativos públicos y privados de la provincia.

La norma también amplía el objeto de la legislación anterior, al incorporar entre sus finalidades la concientización de la población sobre los riesgos y efectos nocivos de la exposición a pantallas durante la infancia.

Fuente: Agencia DIB