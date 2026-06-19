Miles de alumnos de cuarto grado de todas las escuelas primarias de Pilar realizaron su promesa de lealtad a la Bandera en el Microestadio Municipal, en una jornada que reunió a estudiantes, familias, docentes y funcionarios del gabinete municipal.

La ceremonia rindió homenaje al creador de la insignia patria, Manuel Belgrano, y fue encabezada por el intendente Federico Achával, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Educación, Damián Espíndola.

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“Nos llena de esperanza ver a tantos chicos”

Achával destacó el sentido cívico del compromiso asumido por los estudiantes. "En un acto lleno de emoción, alegría y patriotismo miles de estudiantes realizaron su promesa de lealtad a nuestra bandera", expresó el jefe comunal.

"Nos llena de esperanza ver a tantos chicos asumir el compromiso de cuidar, honrar y defender nuestros colores, porque nos permite soñar con un futuro mejor para todos", remarcó.

“Levantando nuestra bandera vamos a seguir construyendo la Argentina que todos queremos y soñamos”, añadió.

Por su parte, Laurent resaltó la dimensión simbólica de la jornada. "Hoy muchos chicos prometieron con amor y respeto honrar, defender y cuidar siempre nuestra bandera, que nos representa, nos identifica y nos llena de orgullo", afirmó.

"Qué emoción ver a los chicos prometerle lealtad a nuestra bandera con tanto amor, entusiasmo y patriotismo", señaló, en tanto, Soledd Peralta.