En el regreso a las aulas tras el receso de invierno, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un Paro Nacional Docente.

La medida de fuerza a nivel nacional está fijada para el próximo lunes 3 de agosto. Desde la Confederación señalaron que la medida “responde a la permanente negativa del Gobierno Nacional de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”.

Por medio de un comunicado, CTERA remarcó que “mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”.

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Además de la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, CTERA reclama un aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales destinados a la educación, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

También destacan en la jornada de lucha el rechazo a toda reforma jubilatoria y defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto y la defensa de las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente.

Se suman el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, “por constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos”.

Y agregan la necesidad de una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.