En el marco del ciclo de charlas y encuentros abiertos a la comunidad que se vienen realizando en el flamante nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar, este lunes fue el turno de una jornada que tuvo como protagonista al popular streamer Gerónimo “Momo” Benavides”.

La convocatoria estuvo dirigida a las y los estudiantes de la casa de estudios que esta semana comenzarán un nuevo año de cursada en las 12 carreras que ofrece la Universidad.

Puede interesarte

En el encuentro, “Momo”, considerado como uno de los streamers y youtubers más influyentes del país, dialogó sobre la importancia de la educación pública en la actualidad.

La actividad también contó con la participación del intendente Federico Achával quien resaltó: “Nos llena de alegría poder disfrutar de esta charla con Momo, que compartió su experiencia, su mirada sobre la educación pública y sus consejos con tantos estudiantes que están empezando y tienen el sueño de crecer y formarse profesionalmente".

Asimismo, el intendente remarcó: "para nosotros la educación es una política transformadora, porque nos permite construir un futuro con más oportunidades”.

Y agregó que los encuentros que se vienen desarrollando tras la inauguración del nuevo edificio “son fundamentales porque inspiran, motivan y demuestran lo importante que es construir una educación pública que integre y genere oportunidades para todos”.

La jornada también contó con la participación de la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Wanger, y la secretaria General del Municipio, Soledad Peralta; entre otros funcionarios del gabinete municipal.