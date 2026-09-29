El Municipio de Pilar firmó un convenio de colaboración con la Universidad Austral por medio del cual sus estudiantes podrán realizar prácticas profesionales en los hospitales públicos del distrito.

“El acuerdo busca promover acciones conjuntas orientadas al desarrollo profesional de la salud, la innovación y la mejora continua de la calidad de la atención sanitaria”, destacaron desde la Comuna.

En la firma estuvieron presentes el intendente Federico Achával, la secretaria General, Soledad Peralta, el Secretario de Salud, Hernán Galimberti, la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Rosario Beláustegui, el Rector de la Universidad Austral, Julián Esteban Rodríguez, y el decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas, Guillermo Daniel Mazzolini.

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A partir de este convenio, los estudiantes podrán completar su formación práctica en hospitales públicos del distrito, acompañados por profesionales y equipos de salud, y conocer de cerca el funcionamiento y la atención que se brinda a la comunidad.

La iniciativa también apunta a “seguir promoviendo el trabajo conjunto entre instituciones educativas y sanitarias para fortalecer la salud y la educación en Pilar”.

“Estamos convencidos de que articulando esfuerzos, conocimientos y experiencias podemos seguir fortaleciendo la salud y brindando una mejor atención a los vecinos de Pilar", consideró el mandatario local.