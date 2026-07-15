El Municipio reconoció a las y los educadores que forman parte del programa comunal “Tarea de Todos”, iniciativa creada para brindar acompañamiento a chicos y chicas que tienen dificultades para leer y escribir y así fortalecer el proceso de lectoescritura de los estudiantes de todo el distrito.

El reconocimiento se concretó en un encuentro que tuvo lugar en el Centro Cultural Federal de Pilar y contó con la presencia del intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, la secretaria General, Soledad Peralta y el secretario de Educación Damián Espíndola.

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Durante la jornada Achával señaló: "Nos encontramos y reconocimos a los educadores del programa de alfabetización 'Tarea de Todos', una iniciativa con la que brindamos apoyo escolar y acompañamiento a chicos y chicas que tienen dificultad para leer y escribir. Esta política pública, impulsada desde el Municipio, es parte de la mirada que tenemos de construir un Pilar con más educación y oportunidades para todos".

Por su parte, Laurent destacó que “la educación es una de las herramientas más transformadoras” y agregó que por ello continúan llevando adelante este tipo de programas para poder pensar en un futuro mejor”.

Mientras que Peralta expresó la importancia de acompañar “a los educadores y educadoras del distrito, que todos los días se comprometen con el proceso educativo de nuestros chicos y chicas, y agradecerles por su trabajo y su compromiso”.