El Municipio del Pilar lleva adelante un plan de obras de puesta en valor en las escuelas públicas del distrito durante el receso escolar.

Se trata de una serie de trabajos que se despliegan en los establecimientos mientras las y los estudiantes disfrutan de sus vacaciones. Todo con el objetivo de que al regreso a las aulas “estudien en las mejores condiciones”, indicaron desde la Comuna.

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En ese marco, se realizaron recientemente trabajos en la Escuela Técnica N° 1 de Pilar centro, el Jardín de Infantes N° 907 de Del Viso, y la Escuela Técnica N°2 de Presidente Derqui.

Según detallaron desde la Comuna, en la Técnica N° 1 de Pilar centro se realizan trabajos de mantenimiento integral en iluminación, calefacción y pintura. También, la refacción del Taller de Química.

En tanto en el Jardín 907 de Del Viso, las obras contemplan la realización de un nuevo espacio de conexión y acceso, pintura, calefacción e iluminación más diferentes tareas de mantenimiento integral.

En la Técnica 2 de Derqui, los trabajos se focalizan en la construcción del nuevo piso del taller, la puesta en valor del SUM, el acondicionamiento de los baños, pintura, calefacción e iluminación, mantenimiento integral.

Desde el Municipio consignaron que continuarán las mejoras en instituciones educativas de las diferentes localidades del distrito.