A pocos días de la histórica inauguración del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar, el intendente Federico Achával anunció la implementación del boleto universitario municipal para quienes cursen en la casa de estudios. El anuncio se realizó en el nuevo edificio universitario.

Además, el Municipio llevó adelante un trabajo articulado con las líneas de transporte para generar recorridos que conecten las distintas localidades del distrito con la universidad.

De esta manera, las y los estudiantes podrán llegar a la casa de estudios de forma más simple y rápida, utilizando un solo colectivo.

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“La Universidad Nacional de Pilar ya tiene más de 6.000 inscriptos y queremos acompañarlos en este camino”, expuso el intendente Achával en el anuncio.

“Por eso van a contar con el Boleto Universitario Municipal, para que todos puedan transitar y completar su formación sin dificultades para trasladarse”, añadió.

En ese marco, el jefe comunal de Pilar recalcó que “las obras tienen sentido cuando la comunidad las hace propias; y eso es lo que está pasando”.

“Hoy miles de jóvenes ven en esta universidad una puerta hacia un futuro mejor. Este boleto es una política pública que busca fortalecer esas oportunidades”, remarcó.

Recorrida

Luego, el intendente recorrió el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar junto a estudiantes y familias presentes.

“De esta forma, la comunidad continúa celebrando este hito histórico que amplía el acceso a la educación superior y transforma el futuro del distrito”, señalaron desde el gobierno local tras un acto del que también participaron la rectora de la casa de estudios, Elizabeth Wanger; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; y la secretaria General, Soledad Peralta; entre otros funcionarios del gabinete municipal.



Cómo tramitarlo

Los estudiantes ya pueden tramitar el Boleto Universitario Municipal en los Puntos Muni ubicados en el palacio municipal y en la Universidad Nacional de Pilar, hasta el 15 de abril, lo que les permitirá acceder a los viajes a un precio considerablemente accesible.