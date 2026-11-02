El Municipio de Pilar presentó obras de mejora y transformación en una escuela primaria del distrito. Se trata de tareas que se desarrollaron en la Primaria N°12 de la localidad de Zelaya.

El intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta recorrieron las obras y destacaron la importancia de la educación en el distrito.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó: “En Pilar la educación es una prioridad, por eso seguimos reforzando el sistema educativo con obras de mejoras y mantenimiento en todas las escuelas del distrito". "Queremos que los estudiantes transiten de la mejor manera su trayectoria educativa y seguimos trabajando para eso”, agregó Achával.

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Por su parte, Laurent agregó: “Recorrimos la histórica escuela Nº12 de Zelaya, donde tuvimos la posibilidad de inaugurar el nuevo edificio para la secundaria, y seguimos compartiendo con la comunidad educativa la alegría de seguir sumando infraestructura y mejorando esta escuela”.

En tanto, Peralta expresó: “Queremos que todos los estudiantes de Pilar cursen sus estudios en las mejores condiciones. Por eso, visitamos esta escuela para supervisar el final de las obras que venimos llevando adelante".

También estuvo presente el secretario de Educación, Damián Espíndola.

