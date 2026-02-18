El Municipio de Pilar puso en marcha un plan de obras de puesta en valor de los edificios educativos para preparar la vuelta a las aulas de las y los estudiantes del distrito. Las tareas apuntan a optimizar los espacios para poder recibir de la mejor manera a los alumnos en el ciclo lectivo 2026.

En ese contexto, el intendente Federico Achával recorrió las obras que se están ejecutando en escuelas de las localidades de La Lonja y Villa Rosa.

Puntualmente, se desarrollan obras en la Escuela Primaria N°16 y la Escuela Secundaria N°21 de La Lonja, y en el Jardín N°913 de Villa Rosa.

Durante la recorrida, Achával expresó: “En Pilar trabajamos para fortalecer y cuidar la educación. Mientras los chicos descansan en sus vacaciones estamos haciendo obras integrales para que cuando vuelvan, las escuelas estén renovadas y puedan estudiar en las mejores condiciones”.

En la recorrida también estuvieron presentes la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Educación, Damián Espíndola.

“Seguimos trabajando para transformar la educación en cada uno de nuestros barrios y localidades”, cerró el intendente.

Más obras

A los trabajos de mantenimiento que encara la comuna, se suma un llamado a licitación para avanzar en obras de ampliación en una escuela secundaria del distrito.

Se trata de la Secundaria N°40 de la localidad de Manuel Alberti. El proyecto prevé la construcción de tres aulas nuevas, además de otros espacios complementarios que permitirán ampliar la capacidad del establecimiento, ubicado en la intersección de Duschesnoi y Batalla de Arroyo Grande, frente al Club Municipal de Manuel Alberti.

La ejecución de los trabajos se enmarca dentro del esquema de intervenciones que el distrito viene desarrollando en materia de infraestructura escolar en los últimos años.

Desde 2022 se dio inicio en Pilar a un plan de desarrollo de infraestructura escolar que se tradujo en la construcción de una treintena de nuevos establecimientos y la ampliación de otros.

Como resultado de ese proceso, se incorporaron más de 100 aulas, lo que permitió integrar a más de 6.000 estudiantes al sistema educativo local.