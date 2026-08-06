En la primera semana de retorno a clases, el intendente Federico Achával inauguró las obras de ampliación de una escuela secundaria de Pilar.

Se trata de la N° 40 de la localidad de Manuel Alberti que a partir de ahora cuenta con dos nuevas aulas y espacios comunes.

“De esta manera, el municipio continúa trabajando para ampliar la infraestructura escolar y el acceso a la educación pública de calidad en el distrito”, destacaron desde el Municipio tras la inauguración.

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Las nuevas instalaciones fueron recorridas por el jefe comunal, acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent y autoridades educativas.

“En la semana de vuelta a clases, la Secundaria N°40 de Manuel Alberti recibió a los estudiantes ampliada y transformada con nuevas aulas y espacios comunes para que cada vez más chicos puedan aprender y compartir en mejores condiciones", expresó Achával y agregó que en el distrito se continúa “trabajando e invirtiendo en educación para que los jóvenes puedan construir un futuro con más oportunidades".

Por su parte, Laurent agregó: “En Pilar estamos construyendo nuevos espacios, ampliando y poniendo a punto todas las instalaciones educativas para garantizar el derecho a la educación pública en el distrito”.