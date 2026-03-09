El Municipio inauguró el edificio de la Universidad Nacional de Pilar, una obra ubicada en el predio del ex Instituto Carlos Pellegrini, en la localidad de Villa Rosa.

El nuevo espacio cuenta con una superficie cubierta de 4.300 metros cuadrados y forma parte de la infraestructura destinada al funcionamiento académico de la casa de estudios.

Según se informó durante la presentación del edificio, el inmueble dispone de 15 aulas, de las cuales tres están destinadas a laboratorios, además de un Aula Magna para actividades institucionales, una biblioteca, entre otros espacios repartidos en dos plantas.

La universidad atraviesa su segundo año de funcionamiento y este ciclo lectivo prevé recibir a unos 6 mil estudiantes, de acuerdo a los datos difundidos durante el acto de inauguración, encabezado por el intendente Federico Achával.

