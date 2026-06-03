En el marco del Día de la Formación Profesional el Municipio continúa fortaleciendo los espacios que ofrecen cursos y capacitaciones para las y los vecinos de Pilar.

En cada una de las sedes, los interesados cursan carreras que les permiten desarrollarse laboralmente.

Desde la Comuna destacaron que quienes se acercan tienen diferentes edades y pertenecen a distintas localidades del distrito.

“Nos llena de orgullo compartir historias de pilarenses que transformaron su presente laboral y concretaron sus proyectos con el acompañamiento de nuestros cursos y carreras de oficios”, destacaron desde el Municipio.

Además, este miércoles, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta acompañaron y dialogaron con los alumnos del Centro Municipal de Formación Profesional de Fortabat.

“Cada uno de ellos nos inspira a seguir trabajando para brindar cada vez más y mejores oportunidades a nuestros vecinos y vecinas para estudiar, capacitarse y recorrer un nuevo camino en el mundo del trabajo”, completaron.

¿Qué se puede estudiar en el Centro Municipal de Formación Profesional?

Se ofrecen carreras y cursos oficiales y municipales destinados a vecinos y vecinas de Pilar. La oferta está pensada para que los interesados puedan insertarse en el mundo laboral con herramientas para un óptimo desarrollo profesional.

Cuenta con sedes en las localidades de Del Viso, Manuel Alberti, Pilar centro, Pilarica, Derqui, Villa Rosa y Pilar Sur (Fortabat).

Conocé el listado de cursos en este enlace: Centro Municipal de Formación Profesional