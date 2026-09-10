El intendente de Pilar, Federico Achával, encabezó esta jornada un acto de reconocimiento a los docentes del distrito, en la víspera del Día del Maestro, que se conmemora este viernes 11 de septiembre. La actividad se desarrolló en la Escuela Nº 1 Domingo Faustino Sarmiento y contó con la participación de autoridades municipales, docentes y alumnos.

Del homenaje también participaron el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, junto al secretario de Educación, Damián Espíndola, y la jefa distrital, Mirta Galván.

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El compromiso con la educación

Durante el acto, Achával remarcó la importancia de la fecha para la comunidad educativa del distrito. "Hoy es uno de los días más importantes del año, donde les agradecemos de corazón a las maestras y maestros el trabajo que todos los días hacen en nuestras escuelas. Ellos, con compromiso y dedicación, son la piedra fundamental en la construcción del país que soñamos. Por eso, vamos a seguir trabajando juntos para crear un futuro mejor para Pilar. Feliz día a todos los maestros del distrito", expresó el intendente.

El jefe comunal agregó que la educación constituye una prioridad de gestión: "Para nosotros, la educación es el acto más transformador que le podemos ofrecer a nuestra comunidad. Nos llena de alegría saber que nuestras escuelas hoy son espacios que abrazan, contienen e inspiran a nuestros estudiantes", señaló.

Nuevas escuelas y espacios educativos

Por su parte, Laurent puso el foco en las obras realizadas durante la gestión: "En estos años construimos nuevas escuelas, mejoramos espacios educativos y generamos oportunidades para todos nuestros estudiantes. En Pilar tenemos un compromiso muy claro; seguir fortaleciendo a la educación", indicó.

Herramientas y acompañamiento docente

En tanto, Peralta destacó el rol del Estado en el sostenimiento del sistema educativo: "Acercamos herramientas y oportunidades, y acompañamos a quienes todos los días enseñan con amor porque creemos que la educación es un derecho y el Estado tiene que estar para garantizarlo", sostuvo.

El acto cerró con un mensaje de Achával a la comunidad docente: "Vamos a seguir trabajando junto a los que enseñan y construyen el futuro de Pilar".