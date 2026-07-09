El Municipio de Pilar presentó "En la Escuela", una nueva aplicación destinada a registrar y monitorear el presentismo y la trayectoria educativa de cada estudiante del distrito.

La herramienta busca detectar de forma temprana los casos de ausentismo para que las distintas áreas municipales puedan acompañar a los chicos de manera personalizada.

Acompañamiento personalizado a cada estudiante

Durante la presentación, el intendente Federico Achával afirmó que “la educación es la política pública más transformadora” y que por eso la Comuna apunta a "incorporar herramientas y acompañar a los chicos en su trayectoria educativa".

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"Esta nueva herramienta permitirá acercar el Estado a los chicos y sus familias para abordar en red las problemáticas asociadas al ausentismo escolar. Es fundamental para el aprendizaje de los chicos que vayan todos los días a clase y que puedan construir un futuro mejor en la escuela", agregó.

Tecnología al servicio de la comunidad educativa

Por su parte, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, expresó, expuso que el gobierno local “siempre sostuvo a la educación como uno de los ejes más importantes de la gestión”.

"Hoy seguimos trabajando para sumar herramientas y tecnología que ayuden a toda la comunidad educativa", completó.

El rol de los docentes y las familias

En tanto, la secretaria general de la Comuna, Soledad Peralta, remarcó que “la presencialidad de los chicos es muy importante para su aprendizaje en la escuela”.

"Esta herramienta ayudará todos los días a los maestros y maestras pero también a las distintas áreas del Municipio a estar más cerca de las familias para que los chicos puedan seguir asistiendo a la escuela", subrayó.

De la presentación participó también el secretario de Educación, Damián Espíndola, junto a otros funcionarios municipales, provinciales y referentes de la comunidad educativa.

"Queremos que todos los chicos tengan un mejor futuro gracias a la escuela, y trabajamos todos los días para que eso sea posible", cerró Achával.