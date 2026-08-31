El Municipio de Pilar lanza la Expo Educativa 2026
Será el 17 de septiembre, de 10 a 20.30, en el Microestadio Municipal, con entrada libre.
El Municipio de Pilar confirmó que el jueves 17 de septiembre se realizará una nueva edición de la Expo Educativa, en el Microestadio Municipal, con el objetivo de acercar a la comunidad toda la oferta educativa del distrito y de la región.
Cuándo y dónde
El evento se desarrollará de 10 a 20:30 en el Microestadio Municipal, ubicado en Néstor Kirchner 1400. La entrada será libre y gratuita, y desde la organización invitaron a asistir con la escuela, en familia o con amigos.
Qué se podrá hacer
Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer stands institucionales, participar de charlas y experiencias, y conocer distintas propuestas educativas. La iniciativa apunta tanto a estudiantes que buscan continuar su formación como a quienes se acercan al mundo del trabajo, con foco en la oferta que ofrecen instituciones de Pilar y la región.
La actividad se enmarca en la agenda educativa municipal, que busca vincular a la comunidad estudiantil con las distintas alternativas de formación disponibles en el distrito.