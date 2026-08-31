El Municipio de Pilar confirmó que el jueves 17 de septiembre se realizará una nueva edición de la Expo Educativa, en el Microestadio Municipal, con el objetivo de acercar a la comunidad toda la oferta educativa del distrito y de la región.

Cuándo y dónde

El evento se desarrollará de 10 a 20:30 en el Microestadio Municipal, ubicado en Néstor Kirchner 1400. La entrada será libre y gratuita, y desde la organización invitaron a asistir con la escuela, en familia o con amigos.

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Qué se podrá hacer

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer stands institucionales, participar de charlas y experiencias, y conocer distintas propuestas educativas. La iniciativa apunta tanto a estudiantes que buscan continuar su formación como a quienes se acercan al mundo del trabajo, con foco en la oferta que ofrecen instituciones de Pilar y la región.

La actividad se enmarca en la agenda educativa municipal, que busca vincular a la comunidad estudiantil con las distintas alternativas de formación disponibles en el distrito.

