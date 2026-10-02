El Municipio de Pilar llevará adelante una nueva obra de ampliación de un establecimiento educativo del distrito.

Se trata de las instalaciones de la Escuela Secundaria N°27 ubicada en la localidad de Manzone, institución que actualmente comparte edificio con la Primaria N°5.

Este viernes, el intendente Federico Achával recorrió las aulas y, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y a la secretaria General, Soledad Peralta, anunciaron la nueva obra de ampliación y puesta en valor del establecimiento.

Desde la Comuna consignaron que “estos trabajos permitirán que ambas instituciones tengan su propio edificio y fortalecerán el sistema educativo del distrito”.

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Las obras generarán nuevas aulas, acceso, laboratorio, SUM, baños y dependencias. En tanto, la Escuela Primaria N°5 tendrá una nueva aula tecnológica, SUM y se mejorarán integralmente los espacios ya existentes.

Además, ambas instituciones contarán con un nuevo patio semicubierto para la realización de eventos, actos y actividades escolares.

Junto a la comunidad educativa, Achával destacó: “Nos llena de alegría poder encontrarnos en estas escuelas para darles la gran noticia de que vamos a ampliarlas. Para nosotros es fundamental realizar obras que mejoren nuestros establecimientos educativos, porque queremos que los chicos puedan estudiar en las mejores condiciones”.

Asimismo, Laurent señaló: “Esta es una obra es muy importante, porque nos va a permitir separar la primaria de la secundaria, para que cada una tenga su propio edificio”.

Por su parte, Peralta expresó: “Queremos que los chicos y chicas tengan cada vez mejores espacios para aprender y crecer, por eso seguimos transformando la educación”.

“Creemos que la educación es la política pública más transformadora, por eso seguimos trabajando para llevar obras que acompañen el crecimiento y desarrollo de nuestros chicos y chicas”, cerró el intendente.