El Municipio ampliará el edificio de una escuela secundaria de Pilar
Se trata de las instalaciones de la N°27 de la localidad de Manzone. El intendente destacó la importancia de que los chicos “puedan estudiar en las mejores condiciones”.
El Municipio de Pilar llevará adelante una nueva obra de ampliación de un establecimiento educativo del distrito.
Se trata de las instalaciones de la Escuela Secundaria N°27 ubicada en la localidad de Manzone, institución que actualmente comparte edificio con la Primaria N°5.
Este viernes, el intendente Federico Achával recorrió las aulas y, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y a la secretaria General, Soledad Peralta, anunciaron la nueva obra de ampliación y puesta en valor del establecimiento.
Desde la Comuna consignaron que “estos trabajos permitirán que ambas instituciones tengan su propio edificio y fortalecerán el sistema educativo del distrito”.
Las obras generarán nuevas aulas, acceso, laboratorio, SUM, baños y dependencias. En tanto, la Escuela Primaria N°5 tendrá una nueva aula tecnológica, SUM y se mejorarán integralmente los espacios ya existentes.
Además, ambas instituciones contarán con un nuevo patio semicubierto para la realización de eventos, actos y actividades escolares.
Junto a la comunidad educativa, Achával destacó: “Nos llena de alegría poder encontrarnos en estas escuelas para darles la gran noticia de que vamos a ampliarlas. Para nosotros es fundamental realizar obras que mejoren nuestros establecimientos educativos, porque queremos que los chicos puedan estudiar en las mejores condiciones”.
Asimismo, Laurent señaló: “Esta es una obra es muy importante, porque nos va a permitir separar la primaria de la secundaria, para que cada una tenga su propio edificio”.
Por su parte, Peralta expresó: “Queremos que los chicos y chicas tengan cada vez mejores espacios para aprender y crecer, por eso seguimos transformando la educación”.
“Creemos que la educación es la política pública más transformadora, por eso seguimos trabajando para llevar obras que acompañen el crecimiento y desarrollo de nuestros chicos y chicas”, cerró el intendente.