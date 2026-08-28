El Gobierno nacional actualizó el monto mensual de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes universitarios y de tecnicaturas vinculadas a disciplinas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país. A partir de la cuota correspondiente a junio de 2026, el beneficio será de $187.495 mensuales.



La actualización fue dispuesta por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, luego de la ampliación del crédito presupuestario destinado a becas establecida mediante el Decreto 594/2026, del 15 de julio.

El nuevo monto representa un incremento de $64.968, equivalente a un 53%, respecto de los $122.527 mensuales que habían sido establecidos a fines de junio mediante la Resolución 431/2026.

A su vez, el valor actual más que duplica el monto original fijado para la convocatoria 2026. En marzo, cuando se puso en marcha la convocatoria, la beca había sido establecida en $81.685 mensuales. De esta manera, el incremento acumulado desde entonces alcanza el 129,4%.

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La resolución establece expresamente que el nuevo valor de $187.495 tendrá vigencia desde la cuota correspondiente al mes de junio, por lo que la actualización se aplica de manera retroactiva a ese período.

Qué son las Becas Manuel Belgrano



Las Becas Manuel Belgrano tienen como objetivo brindar un incentivo económico a jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos para que puedan realizar carreras universitarias o tecnicaturas en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo argentino. Para la convocatoria 2026 se había establecido un cupo máximo de 36.000 becas.

El programa fue creado en 2021 y actualmente depende de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que actúa como autoridad de aplicación. Entre sus objetivos se encuentra favorecer el acceso, la permanencia y la finalización de estudios superiores en áreas consideradas prioritarias.

Con la nueva actualización, el Gobierno justificó el aumento en la ampliación del crédito presupuestario destinado a becas dispuesta en julio. La medida alcanza al monto previsto en la Resolución 159/2026 y en las bases y condiciones de la convocatoria vigente.

Fuente: Agencia DIB