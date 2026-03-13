Tras la inauguración del edificio de la Universidad Nacional de Pilar, se están llevando adelante una serie de charlas y encuentros sobre diferentes temáticas de interés académico.

En ese contexto, esta semana se llevó a cabo un encuentro que tuvo como protagonistas a productores de la popular serie “El Eternauta” que llegaron hasta el flamante edificio para compartir experiencias sobre la realización con estudiantes de la carrera de Producción Audiovisual.

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Participaron así, Diego Copello, director de negocios y productor ejecutivo; Ignacio Pol, supervisor de efectos especiales; y Pablo Accame, productor de efectos especiales de la productora K&S Films.

Por su parte, los estudiantes tuvieron la oportunidad de dialogar sobre la experiencia de rodaje, los procesos de producción y post producción como los efectos especiales, y realizar preguntas.

“El Eternauta” se estrenó en la plataforma Netflix en abril del año pasado. Una serie de seis capítulos protagonizada por Ricardo Darín en la piel de Juan Salvo y que está basada en el popular cómic creado por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.

La jornada también contó con la participación del intendente Federico Achával quien destacó que las charlas y debates que se organizaron a lo largo de esta semana “son una gran oportunidad para tender puentes entre la cultura nacional y el contenido formativo que se enseña en nuestra universidad".

“Encuentros como estos nos brindan la posibilidad de generar ideas e intercambios. Vamos a seguir generando estos espacios en la Universidad Nacional de Pilar porque incentivan y fomentan a los estudiantes a seguir formándose y capacitándose”, cerró el intendente.

La charla contó con la participación de la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Wanger; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

