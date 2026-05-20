El Centro Municipal de Formación Profesional abre cursos bimestrales de capacitación
Se podrá acceder a cada disciplina en las sedes de Pilar, Del Viso, Villa Rosa y Derqui. Conocé la oferta.
El Centro Municipal de Formación Profesional abrió la inscripción para cursos de capacitación bimestrales.
Se trata de una nueva oferta de una amplia gama de disciplinas disponibles para aquellos vecinos y vecinas que busquen capacitarse en oficios y ampliar salidas laborales.
Desde el Centro Municipal consignaron que los cursos estarán disponibles en las sedes de Pilar, Del Viso, Villa Rosa y Presidente Derqui.
En las sedes de Pilar están abiertas las inscripciones para: Instalación de aire acondicionado (Sede Fortabat); Manipulador de alimentos/BPM (Sede Pilarica); Pastas y salsas (Sede Pilarica) Postres (Sede Pilarica); Gestión del proceso de producción gastronómico (Sede Pilarica); Pedicuría (Sede Pilarica); Reflexología podal (Sede Pilarica); Peinado para maquillador (Sede Pilarica); Velas y jabones artesanales (Sede Pilar centro); juegos didácticos (sede Pilarica); Relaciones laborales y orientación profesional (Sede Fortabat y sede Pilar centro); Oratoria (Sede Pilar centro y sede Pilarica).
En tanto, en la localidad de Del Viso se abren las inscripciones para Community Manager; Automaquillaje; Educación digital para adultos; Planilla de cálculo; Herramientas digitales para el trabajo; Técnicas de diseño gráfico; Elaboración y conservación de frutas y hortalizas.
Villa Rosa tendrá disponibles los siguientes cursos: Automaquillaje; Crumble cookies; cejas y pestañas.
En Presidente Derqui estarán disponibles Relaciones laborales y orientación profesional; Piel y anexos cutáneos; Cejas y pestañas; Oratoria.
Las y los interesados pueden enviar la palabra “educación” para más información e inscripción al WhatsApp de Mi Muni 11 5238 6864.