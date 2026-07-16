A pocos meses de la entrada en vigencia de la ley que limita el uso de celulares en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires, el debate comenzó a extenderse al nivel secundario. Y hasta ahora la implementación es acotada, aunque en colegios privados destacaron que alrededor del 10% de las entidades ya tomó una medida al respecto.



De acuerdo a un relevamiento realizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privados de Argentina (AIEPA), 154 de los más de 1.500 establecimientos privados que ofrecen educación secundaria, técnica o agraria adoptaron restricciones o prohibiciones para el uso de estos dispositivos.

En ese sentido, la entidad identificó distintas modalidades de regulación implementadas por decisión institucional. En la mayoría de los casos se prohíbe el uso del celular durante las clases o se exige que permanezca guardado mientras transcurre la jornada escolar.

En la provincia de Buenos Aires, desde el inicio del ciclo lectivo 2026 rige la ley que impide el uso de pantallas por parte de los alumnos de nivel primario, tanto de escuelas públicas como privadas, salvo cuando sean requeridas por los docentes con fines pedagógicos. La norma había sido aprobada por la Legislatura bonaerense durante 2025 y su aplicación efectiva comenzó este año.

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La ley también hace referencia a la necesidad de recuperar el juego como experiencia con otros, por fuera de la lógica de la pantalla. Apunta también a concientizar a los menores sobre los riesgos del uso excesivo o irresponsable de los dispositivos, como la conexión con plataformas de apuestas o los vínculos que pueden derivar en casos de grooming.

El uso de celulares en las aulas



El relevamiento abarca establecimientos educativos de distintas provincias y municipios del país. Además de la provincia de Buenos Aires, detectó experiencias similares en colegios de Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy y Mendoza. En tanto, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Salta ya cuentan con normativas específicas sobre el uso de celulares en las escuelas.

"Es una problemática que vemos día a día en nuestras escuelas: chicos que llegan con el celular como una extensión de su mano, con dificultades para sostener la atención o el diálogo cara a cara. No hay una única solución, pero sí un consenso: el tema no puede ser ignorado", sostuvo el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.

Entre los establecimientos bonaerenses relevados aparecen diferentes modalidades de regulación. El Colegio Arandú, de La Plata, dispone que los alumnos de secundaria dejen los celulares en lockers hasta el final de la jornada. El Colegio Haras del Sur, también platense, prohíbe que los estudiantes del ciclo básico los lleven al colegio y exige que, en el ciclo superior, permanezcan guardados dentro de la mochila.

Otras instituciones sólo autorizan el uso con fines pedagógicos. Es el caso del Colegio Jacarandá, de Lanús, donde el dispositivo debe permanecer guardado y sólo puede utilizarse por indicación del docente. En el Instituto Avellaneda, de la localidad homónima, los celulares pueden emplearse para actividades educativas previamente autorizadas por la dirección y luego deben volver a guardarse.

En La Matanza también se registran distintas experiencias. El Instituto La Paz solicita que los estudiantes depositen los celulares en una caja al ingresar al aula y sólo puedan retirarlos durante los recreos. El Instituto Modelo Nueva Argentina restringe su utilización durante toda la jornada, salvo excepciones vinculadas a indicaciones médicas, mientras que el Instituto Parroquial San Justo sólo los habilita para actividades pedagógicas o para el uso de billeteras virtuales durante recreos y almuerzos.

Fuente: Agencia DIB