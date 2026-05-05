El intendente Federico Achával acompañó, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent; a los estudiantes que se egresaron del segundo ciclo lectivo de la Escuela de Desarrollo Humano.

Se trata de una iniciativa municipal que dicta carreras vinculadas a la salud de manera gratuita y con una formación profesional.

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Además, se realizó la apertura de un nuevo ciclo de este espacio de formación.

Al respecto, Achával expresó: "Estuvimos junto a los estudiantes que recibieron su título como Acompañantes Terapéuticos y dimos inicio a un nuevo ciclo de esta carrera que cuida, contiene y acompaña a quienes más lo necesitan".

"La Escuela de Desarrollo Humano es parte de la mirada que tenemos, de seguir construyendo una sociedad más justa y con oportunidades para todos", remarcó.

También acompañaron al jefe comunal el secretario de Educación, Damián Espíndola, y la secretaria de Desarrollo Social, Paula González; entre otros funcionarios del gabinete municipal.