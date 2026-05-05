Egresaron nuevos profesionales de la Escuela Municipal de Desarrollo Humano
Un nutrido grupo de estudiantes recibió el título de Acompañantes Terapéuticos. El intendente Achával acompañó la ceremonia y dio inicio a un nuevo ciclo de capacitación.
El intendente Federico Achával acompañó, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent; a los estudiantes que se egresaron del segundo ciclo lectivo de la Escuela de Desarrollo Humano.
Se trata de una iniciativa municipal que dicta carreras vinculadas a la salud de manera gratuita y con una formación profesional.
Además, se realizó la apertura de un nuevo ciclo de este espacio de formación.
Al respecto, Achával expresó: "Estuvimos junto a los estudiantes que recibieron su título como Acompañantes Terapéuticos y dimos inicio a un nuevo ciclo de esta carrera que cuida, contiene y acompaña a quienes más lo necesitan".
"La Escuela de Desarrollo Humano es parte de la mirada que tenemos, de seguir construyendo una sociedad más justa y con oportunidades para todos", remarcó.
También acompañaron al jefe comunal el secretario de Educación, Damián Espíndola, y la secretaria de Desarrollo Social, Paula González; entre otros funcionarios del gabinete municipal.