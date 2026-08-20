Docentes, estudiantes y autoridades educativas se reunieron en un nuevo encuentro impulsado por el Municipio de Pilar, con el objetivo de fortalecer la educación en el distrito.

Del encuentro participó el intendente Federico Achával, junto a especialistas y referentes de la comunidad educativa local. También estuvieron presentes la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Educación, Damián Espíndola.

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La importancia de fortalecer la educación

Durante la jornada, Achával se refirió al sentido del espacio de diálogo con la comunidad educativa. "Compartimos un encuentro con docentes y autoridades educativas para reflexionar sobre el rol de la escuela y la importancia de seguir fortaleciendo la educación para construir una Argentina más justa y con oportunidades para todos".

El intendente también remarcó el vínculo entre educación e identidad, al señalar que "sabemos que para eso es fundamental fortalecer la educación porque construye identidad y nos permite soñar con un futuro mejor".

El encuentro se enmarca en una serie de actividades que el Municipio viene desarrollando junto a docentes y autoridades educativas del distrito, con eje en la construcción de oportunidades para los chicos y chicas de Pilar.