Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron un paro para el próximo 2 de marzo, en el marco de una jornada de protesta contra las políticas educativas impulsadas a nivel nacional. La medida fue resuelta por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que nuclea a los principales sindicatos del sector.

Según informaron las organizaciones gremiales, el paro responde a una serie de reclamos vinculados al financiamiento del sistema educativo, la situación salarial y las condiciones laborales de los docentes. Entre los principales puntos planteados se encuentra la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuya eliminación impactó en los ingresos de los trabajadores del sector.

2 DE MARZO- PARO DOCENTE: ¡NO AL AJUSTE EDUCATIVO!



Frente de Unidad Docente Bonaerense

AMET - FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA pic.twitter.com/c1vqn3Y3Tr — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) February 19, 2026

Otro de los ejes centrales del reclamo es la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, ámbito que, según los sindicatos, resulta clave para discutir el salario mínimo docente y establecer criterios comunes en todo el país. En ese sentido, señalaron que la falta de esa instancia de negociación afecta la previsibilidad y el poder adquisitivo del sector.

Además, las entidades sindicales reclamaron un aumento del presupuesto educativo, al considerar que los recortes presupuestarios comprometen el funcionamiento del sistema, la infraestructura escolar y las políticas de inclusión. En la misma línea, manifestaron su rechazo a iniciativas legislativas vinculadas a una eventual Ley de Libertad Educativa, al advertir que podrían modificar el rol del Estado en la educación pública.

Puede interesarte

El comunicado difundido por el frente gremial también hace referencia a la restitución de fondos que, según indican, la Nación adeuda a la provincia de Buenos Aires, lo que —afirman— impacta de manera directa en el financiamiento educativo bonaerense. A su vez, incluyeron el reclamo por mejoras salariales y la reducción de la sobrecarga laboral que afrontan los docentes.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense está integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, y la convocatoria al paro se da en la antesala del inicio del ciclo lectivo.