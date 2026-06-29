El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmó un paro de 24 horas que se llevará a cabo este martes 30 de junio, medida que afectará el normal dictado de clases en escuelas de la provincia de Buenos Aires. La huelga había sido advertida la semana pasada y finalmente se concretó.

Los gremios AMET, FEB, Suteba y Udocba convocaron a la protesta "en rechazo a la situación crítica que atraviesa la educación", con la falta de oferta salarial como uno de los ejes centrales del reclamo.

“Demandamos una propuesta salarial que permita recomponer el salario, exigencia que se dirige tanto al Gobierno Nacional, por la restitución del FONID, como al Provincial, a quien le requerimos la convocatoria urgente a Paritarias”, destacaron desde el FUDB.

Asimismo agregaron que “es imprescindible que se atienda el pedido que las organizaciones sindicales ya que la pérdida del poder adquisitivo golpea directamente las condiciones de vida de las y los trabajadores de la educación”.

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Además, entre otras demandas, rechazan la sobrecarga laboral, el desfinanciamiento de la educación técnica y la reforma previsional, al tiempo que demandan garantizar las prestaciones de IOMA.

Los trabajadores de la administración pública bonaerense comenzarán a cobrar los haberes de junio desde este martes 30, con el medio aguinaldo incluido, pero con las negociaciones paritarias congeladas por el momento.

La falta de una nueva oferta venía generando malestar entre gremios y docentes, que ya habían advertido con la posibilidad de un paro.

Este es el segundo paro que enfrenta la gestión de Axel Kicillof en lo que va del año. El primero fue el 2 de marzo, en el inicio del ciclo lectivo, con un reclamo dirigido principalmente al Gobierno nacional pero que también afectó las clases en territorio bonaerense.

Por su parte, Suteba Multicolor —disidente de la conducción oficial— y el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP) realizaron otras medidas de fuerza a lo largo del primer semestre.

“Desde AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la educación pública y con la lucha por condiciones laborales y salariales dignas”, resaltaron en un comunicado.