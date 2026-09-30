Los docentes de la provincia de Buenos Aires llevarán adelante este jueves 1 de octubre un paro de actividades por 24 horas. La medida fue confirmada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), espacio que nuclea a los gremios FEB, Suteba, Udocba y Amet.

La decisión responde a la creciente preocupación por la inseguridad dentro de las aulas y los recientes episodios de violencia registrados en diversos establecimientos educativos del territorio provincial. A este reclamo se suma la demanda histórica por la apertura de negociaciones de paritarias salariales.

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La situación se agravó durante los últimos días tras una serie de incidentes. Este miércoles, en Trenque Lauquen, una docente fue agredida por el padre de un alumno. A este hecho se le suman episodios previos en San Miguel, donde una maestra fue rociada con aerosol y agredida físicamente, y en Hurlingham, donde familiares golpearon a la directora y persiguieron a una docente.

La problemática también alcanzó a otras ciudades como Ensenada, Almirante Brown, Florencio Varela y La Plata, donde se reportaron hechos de violencia similares. En varias de estas localidades, los trabajadores de la educación ya habían llevado adelante medidas de fuerza previas ante la falta de respuestas sobre las condiciones de seguridad en las escuelas.