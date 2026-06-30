El haber mensual de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano subirá un 50% y pasará de $81.685 a $122.527, según una resolución oficializada este martes en el Boletín Oficial por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

Según se informó oficialmente, el nuevo monto regirá desde el pago correspondiente a la cuota de junio de 2026.

La medida responde a un acuerdo alcanzado el 10 de junio para actualizar el valor de las becas que integran el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de bajos ingresos que cursan carreras universitarias o tecnicaturas consideradas prioritarias para el desarrollo productivo del país.

El esquema había sido fijado en marzo, cuando se lanzó la Convocatoria 2026 con un cupo de 36.000 becas y un haber mensual de $81.685. Ese cupo no se modifica con la nueva resolución; sí lo hace el monto que recibirá cada beneficiario.



Cómo se financia la actualización



El incremento se solventará con partidas del Programa 26 – Desarrollo de la Educación Superior, dependiente de la Secretaría de Educación.



Quiénes pueden acceder



Las becas tienen una duración de 12 meses y son renovables: hasta 3 años en carreras de pregrado y hasta 5 años en carreras de grado. Pueden postularse estudiantes argentinos, regulares (ingresantes o cursantes), inscriptos en universidades públicas nacionales o provinciales, en alguna de las carreras incluidas en la convocatoria.

Las áreas alcanzadas son Energía e Hidrocarburos; Minería y Geociencias; Logística e Infraestructura; Agroindustria y Biotecnología; Tecnologías de la Información y Control de Sistemas; Profesorados en áreas estratégicas; y Ciencias Exactas y Naturales.