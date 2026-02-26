El Municipio de Pilar continúa desplegando el plan de obras de puesta en valor de los edificios escolares de cara al nuevo inicio de ciclo lectivo. Se trata de tareas de mantenimiento, entre otros arreglos clave, que se despliegan en los establecimientos públicos.

En ese marco, el intendente Federico Achával recorrió las obras integrales que se están realizando en el Jardín N°901 “Alfonsina Storni”.

“Seguimos trabajando en las escuelas y jardines de todo Pilar con obras de mantenimiento, renovación y puesta en valor para recibir a los chicos de la mejor manera en este nuevo inicio de clases. Para nosotros es muy importante que la comunidad educativa se sienta abrazada por sus escuelas y que todos puedan enseñar y aprender en las mejores condiciones”, remarcó el mandatario local.

En el jardín se están llevando a cabo trabajos de pintura, mantenimiento y la colocación de nuevo mobiliario, luces y juegos, entre otras reformas que permitirán renovar las aulas.

Esta semana también hubo tareas similares en la escuela Primaria Nº 38 de Del Viso y el Jardín de Infantes N° 943 de Lagomarsino. Allí, las obras de mantenimiento incluyen pintura, arreglo de techos, iluminación, construcción de nuevos baños y cocinas, refacción de aberturas y entrega de nuevo mobiliario, entre otros trabajos.

También hubo obras integrales de mantenimiento y mejora en la Escuela Primaria N°32 y Escuela Secundaria N°2 de Presidente Derqui y en la Escuela Primaria N°16; la Escuela Secundaria N°21 de La Lonja, y en el Jardín N°913 de Villa Rosa.

“Vamos a seguir trabajando para transformar la educación en Pilar y en cada una de nuestras localidades”, consideró el intendente acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y el secretario de Educación, Damián Espíndola.