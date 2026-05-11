El intendente Federico Achával recorrió la nueva obra de ampliación que se está llevando adelante en la Escuela Secundaria N° 40 de Manuel Alberti, donde se construyen nuevas aulas y espacios destinados a estudiantes y docentes.

La recorrida se realizó junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta; y el secretario de Educación, Damián Espíndola.

Según señalaron desde el Municipio, la intervención busca fortalecer el sistema educativo local y ampliar la infraestructura escolar de la localidad.

Durante la visita, Achával expresó: “Estamos construyendo más aulas y espacios para los estudiantes y docentes. Seguimos realizando obras y refacciones integrales en todas las escuelas de Pilar, para que cada vez más chicos y chicas tengan la posibilidad de estudiar en escuelas que los abracen y contengan”.

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Obras en escuelas

Desde la Comuna indicaron que los trabajos forman parte del plan de obras y refacciones que se desarrolla en distintos establecimientos educativos del distrito.

En ese sentido, el jefe comunal agregó: “La educación es la herramienta más transformadora que tenemos, por eso seguimos invirtiendo para acompañar el crecimiento y desarrollo de los jóvenes”.

La ampliación de la Secundaria 40 apunta a generar nuevos espacios para acompañar el crecimiento de la matrícula y mejorar las condiciones de cursada para alumnos y docentes de Manuel Alberti.