El Municipio de Pilar anunció la puesta en marcha del Boleto Estudiantil para las y los alumnos que asistirán a la Universidad Nacional de Pilar.

Este año, el segundo de vida de la casa de estudios, serán unos 6 mil los estudiantes que cursarán las 12 carreras que ofrece la Universidad.

En ese contexto, desde el Municipio implementaron el beneficio que estará destinado a aquellos alumnos que deben tomar el transporte público para dirigirse a cursar.

Desde la Comuna informaron que quienes lo deseen ya pueden acercarse a realizar el correspondiente trámite.

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Para ello, deben acercarse con la tarjeta SUBE a los Puntos Muni que están ubicados en el Palacio Municipal y en la Universidad Nacional de Pilar.

El primero está ubicado en el centro de Pilar, en la intersección de las calles Bolívar y Rivadavia, mientras que el segundo está en la sede del Instituto Carlos Pellegrini, en Honorio Pueyrredón (Ruta 25) N° 1837.

En este último punto el trámite estará habilitado hasta el 15 de abril. Cada estudiante podrá así acceder a los viajes a un precio considerablemente accesible.

Colectivos

Además, el Municipio llevó adelante un trabajo articulado con las líneas de transporte para generar recorridos que conecten las distintas localidades del distrito con la universidad.

De esta manera, las y los estudiantes podrán llegar a la casa de estudios de forma más simple y rápida, utilizando un solo colectivo.