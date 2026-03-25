A pocas semanas de la histórica inauguración del nuevo edificio, comenzaron las clases en la Universidad Nacional de Pilar.

De esta manera, la Universidad Nacional de Pilar inició un nuevo año lectivo, con casa propia y con más de 6.000 estudiantes inscriptos.

El acto de apertura estuvo en encabezado por el intendente, Federico Achával.

“Es emocionante ver que este sueño por el que tanto luchamos ya es una realidad que crece y abraza a tantos alumnos", expuso el jefe comunal.

“Esta es una Universidad para aprender, formarse, compartir y hacer realidad los sueños a través de la educación", remarcó.

Nuevo edificio



El nuevo edificio, ubicado en el predio del Instituto Pellegrini, cuenta con 8 aulas, biblioteca y espacios para docentes, donde se ofrecen 12 carreras en el marco de sus tres facultades: Ciencias de la Salud, Producción y Tecnología y Desarrollo Humano.

Acompañaron al intendente la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Wanger, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

"Ver su entusiasmo nos llena de alegría y de energías para seguir trabajando por un mejor futuro" cerró el intendente municipal.