Colegios privados de la provincia de Buenos Aires reclamaron autonomía institucional para regular el uso de celulares en las escuelas secundarias, luego de que el Senado bonaerense sancionara una ley que establece mecanismos para su uso en ese nivel educativo.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Agremiados (AIEPA) planteó que cada escuela debe poder definir su propia política frente a los dispositivos, sin que la norma imponga un criterio único para todas las instituciones.

Desde la entidad, que nuclea a más de 5.000 institutos de todo el país, sostuvieron que "cada institución educativa debe tener autonomía para decidir si prohíbe su utilización o establece las condiciones para incorporarlos a su proyecto pedagógico".

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Respaldo legal para sostener las decisiones institucionales

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que la clave pasa por dotar a las escuelas de herramientas concretas para aplicar lo que resuelvan, al señalar que "el aspecto central es que las escuelas cuenten con respaldo legal y herramientas concretas para hacer cumplir sus decisiones. Una prohibición sin consecuencias claras ante su incumplimiento termina debilitando la autoridad institucional".

Una ley previa para el nivel primario

La medida se suma a la que la Legislatura bonaerense aprobó en diciembre pasado, cuando estableció normas para restringir el uso de dispositivos en los establecimientos primarios, tanto estatales como privados. El nuevo marco para el secundario llega, entonces, como continuidad de ese proceso regulatorio que la provincia viene impulsando por niveles.

Los límites que preocupan a las instituciones

Para AIEPA, algunas herramientas de control pueden generar roces con las familias si no están claramente reglamentadas, al considerar que "medidas como la retención transitoria de un dispositivo pueden generar cuestionamientos y conflictos con las familias. Por eso, cualquier regulación debe contemplar procedimientos y consecuencias expresamente habilitados por la normativa, que protejan tanto a estudiantes como a docentes y directivos".

El rol de la familia en el uso de los dispositivos

Zurita también se refirió al origen del problema, al indicar que "las escuelas son espacios de aprendizaje, socialización y construcción de límites. Pero no podemos olvidar que los celulares son dispositivos que llegan a las instituciones desde el entorno familiar, cuya responsabilidad también resulta fundamental".

Un debate social pendiente

Por su parte, desde la entidad remarcaron que el problema excede el ámbito escolar, al afirmar que "creemos que como sociedad nos debemos un debate mucho más profundo sobre el impacto de las redes sociales en niños, adolescentes y también adultos. Es un desafío que excede ampliamente las paredes de la escuela".